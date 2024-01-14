RT в Telegram
Подпишись

Две 16-летние теннисистки победили в первом круге турнира БШ впервые с 2007 года

Короткая ссылка
16-летние Бренда Фрухвиртова и Алина Корнеева из России успешно вышли во второй круг Открытого чемпионата Австралии 2024 года.
Две 16-летние теннисистки победили в первом круге турнира БШ впервые с 2007 года
  • Gettyimages.ru

На старте соревнований чешка одержала победу над румынкой Аной Богдан. Россиянка же одолела испанку Сару Соррибес Тормо.

По информации Opta в соцсетях, это первый случай с 2007 года, когда сразу две 16-летние теннисистки с победы стартовали на турнирах Большого шлема. 17 лет назад это достижение покорилось Каролине Возняцки и Тамире Пашек на Уимблдоне.

Ранее сообщалось, что Корнеева выиграла первый матч в основной сетке турнира Большого шлема.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить