Две 16-летние теннисистки победили в первом круге турнира БШ впервые с 2007 года
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На старте соревнований чешка одержала победу над румынкой Аной Богдан. Россиянка же одолела испанку Сару Соррибес Тормо.
По информации Opta в соцсетях, это первый случай с 2007 года, когда сразу две 16-летние теннисистки с победы стартовали на турнирах Большого шлема. 17 лет назад это достижение покорилось Каролине Возняцки и Тамире Пашек на Уимблдоне.
Ранее сообщалось, что Корнеева выиграла первый матч в основной сетке турнира Большого шлема.