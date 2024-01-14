Две 16-летние теннисистки победили в первом круге турнира БШ впервые с 2007 года

16-летние Бренда Фрухвиртова и Алина Корнеева из России успешно вышли во второй круг Открытого чемпионата Австралии 2024 года.

На старте соревнований чешка одержала победу над румынкой Аной Богдан. Россиянка же одолела испанку Сару Соррибес Тормо.

По информации Opta в соцсетях, это первый случай с 2007 года, когда сразу две 16-летние теннисистки с победы стартовали на турнирах Большого шлема. 17 лет назад это достижение покорилось Каролине Возняцки и Тамире Пашек на Уимблдоне.

Ранее сообщалось, что Корнеева выиграла первый матч в основной сетке турнира Большого шлема.