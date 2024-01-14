16-летняя Корнеева выиграла первый матч в основной сетке турнира «Большого шлема»

Российская теннисистка Алина Корнеева победила испанку Сару Соррибес-Тормо в стартовом матче Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) 2024 года.

Встреча продолжалась 2 часа 17 минут и завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:2.

Таким образом, 16-летняя россиянка выиграла первый матч в основной сетке турнира Большого шлема.

Во втором круге Australian Open теннисистка встретится с победительницей игры между чешкой Линдой Фрухвиртовой и бразильянкой Беатрис Хаддад-Майя.

Ранее российская теннисистка Мария Тимофеева победила француженку Ализе Корне на старте Australian Open.