16-летняя Корнеева выиграла первый матч в основной сетке турнира «Большого шлема»
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Встреча продолжалась 2 часа 17 минут и завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:2.
Таким образом, 16-летняя россиянка выиграла первый матч в основной сетке турнира Большого шлема.
Во втором круге Australian Open теннисистка встретится с победительницей игры между чешкой Линдой Фрухвиртовой и бразильянкой Беатрис Хаддад-Майя.
Ранее российская теннисистка Мария Тимофеева победила француженку Ализе Корне на старте Australian Open.