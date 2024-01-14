Рублёв: в пятом сете начал думать о матче Уайлда с Медведевым на «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу над бразильцем Тьяго Уайлдом в стартовом матче Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) 2024 года.

«В пятом сете начал думать о матче Уайлда с Медведевым на «Ролан Гаррос». У меня было так много возможностей, боялся, что мы увидим ту же историю, что и поражение Даниила», — заявил Рублёв.

Теннисист высоко оценил талант Уайлда.

«Уайлд – суперопасный теннисист, суперталантливый. Когда Тьяго в правильном настроении, он так сильно и чисто бьёт по мячу, что обыграть его очень сложно», — сказал он.

Встреча продолжалась 3 часа 41 минуту и завершилась со счётом 7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6 (10:6).

Во втором круге 26-летний россиянин встретится с победителем игры между американцем Кристофером Юбэнксом и японцем Таро Дэниелом.

Ранее сообщалось, что Рублёв обыграл Уайлда и вышел во второй круг Australian Open.