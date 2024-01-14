Рублёв пошутил, что чуть не вылетел с AusOpen из-за австралийских болельщиков
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«Когда теннисист проигрывает, зрители начинают поддерживать его, чтобы он играл лучше. Ваша сегодняшняя поддержка чуть не заставила меня проиграть в первом раунде», — заявил Рублёв, после чего болельщики засмеялись.
Теннисист поблагодарил зрителей за поддержку.
«Спасибо, что поддерживаете игроков, которые вам нравятся, и приходите посмотреть теннис», — сказал он.
Встреча продолжалась 3 часа 41 минуту и завершилась со счётом 7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6 (10:6).
Во втором круге 26-летний россиянин встретится с победителем игры между американцем Кристофером Юбэнксом и японцем Таро Дэниелом.
Ранее Рублёв признался, что в пятом сете начал думать о матче Уайлда с российским теннисистом Даниилом Медведевым на «Ролан Гаррос».