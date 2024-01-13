Мотивация Медведева, шансы Рублёва, 25-й титул Джоковича и битва большой тройки у женщин: чем интересен Australian Open

Новак Джокович намерен выиграть на Открытом первенстве Австралии 25-й Большой шлем в карьере. Помешать ему способны как Даниил Медведев, пропустивший разминочные турниры и целенаправленно готовящийся к первому мейджору в сезоне, так и Андрей Рублёв, у которого есть реальный шанс впервые пробиться в полуфинал ТБШ. Фавориткой в женских соревнованиях эксперты называют уроженку Москвы Елену Рыбакину, а главными её соперницами — представительниц так называемой большой тройки Арину Соболенко и Игу Свёнтек.

Первый турнир Большого шлема нового сезона — Australian Open — стартует уже в воскресенье. В число сеяных игроков вошли восемь россиян: трое мужчин и пять женщин. Основные надежды отечественных болельщиков связаны, безусловно, с третьей ракеткой мира Даниилом Медведевым.

Он традиционно силён на харде, а в Мельбурне дважды доходил до финала. В 2021-м проиграл Новаку Джоковичу, а в 2022-м уступил Рафаэлю Надалю в пятисетовом триллере. Прошлый январь выдался не таким удачным: уроженец Москвы вылетел уже в третьем круге, не справившись с Себастьяном Кордой.

В этом году россиянин внёс коррективы в планы подготовки и отказался от участия в разминочных турнирах, предшествующих АО. Даниил объяснил это тем, что концовка предыдущего сезона была слишком насыщенной, и он изрядно устал, в первую очередь психологически. Так что стартовый матч в Мельбурне станет для него первым за два месяца — с момента проигрыша Карлосу Алькарасу в полуфинале Итогового чемпионата ATP. Испанец, к слову, тоже не выступил в Брисбене и Аделаиде, равно как и Янник Синнер.

Что касается жеребьёвки, то вплоть до полуфинала на пути Медведева не просматривается непроходимых соперников. Вероятнее всего, ему предстоит встретиться с Эмилем Руусувуори, Феликсом Оже-Альяссимом, Григором Димитровым и Хольгером Руне. Согласно статистике личных противостояний, у Даниила нет преимущества лишь над датчанином: они обменялись победами в 2023-м.

А вот за выход в решающую схватку Даниилу, видимо, придётся сразиться с Алькарасом. Впрочем, если третья ракетка мира наберёт к моменту очного рандеву оптимальную форму, то его шансы на победу будут достаточно велики — ключ к испанской крепости он сумел подобрать в полуфинале US Open прошлого года.

Кроме того, отечественный спортсмен поставил перед собой вполне определённую цель — стать сильнее физически, чтобы провести весь сезон на высочайшем уровне. Это же позволит ему лучше выдерживать и затяжные поединки, которые раньше зачастую складывались не в его пользу.

«Я просто невероятно мотивирован на то, чтобы и дальше искать свои пределы и стремиться к большему, совершенствоваться как профессионал, бороться ещё упорнее, стать лучше на корте. Надеюсь, впереди у меня много отличных турниров», — заявил россиянин.

В другую часть сетки попали Андрей Рублёв и Карен Хачанов, но их встреча возможна только в четвертьфинале. На пути туда у 15-й ракетки планеты встанут Фрэнсис Тиафо и Синнер. Но если американца Карен обыгрывал во всех трёх личных встречах, то от итальянца потерпел два поражения при одной победе, датированной 2020-v годом. Да и боевую форму серебряный призёр ОИ-2020 пока не набрал — на турнире в Гонконге вылетел во втором круге в матче с Руусувуори.

Иное дело Рублёв, который данное соревнование в Азии выиграл, поквитавшись в финале с финном за соотечественника. Пока в своей карьере Андрей ни разу не проходил на Больших шлемах дальше четвертьфинала, но именно этот розыгрыш в Мельбурне может стать переломным для него. Занимающий пятую строчку в рейтинге ATP атлет начнёт выступление матчем с Тьяго Уайлдом — тем самым бразильцем, которому Медведев уступил на старте «Ролан Гаррос»-2023. Затем у него есть возможность скрестить ракетки с Кристофером Юбэнксом, изрядно помотавшим нервы Даниилу в четвертьфинале Уимблдона. Ни тому, ни другому Андрей пока не противостоял, зато потенциального оппонента по третьему кругу — Корду — обыгрывал дважды. Сложнее будет россиянину с Алексом де Минором и особенно Синнером, которому он дважды уступил в прошлом сезоне.

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А в полуфинале данной части сетки соперников будет поджидать Новак Джокович, который идёт за 25-м Большим шлемом. Ноле выигрывал Australian Open уже десять раз, и по-прежнему считается главным фаворитом в борьбе за титул.

Фанаты ждали в Мельбурне и Рафаэля Надаля, однако он в очередной раз получил травму и решил сосредоточиться на подготовке к грунтовому сезону. Очевидно, испанец, объявивший, что 2024-й станет последним в его карьере, настроен уйти на пике — завоевав трофей на любимом «Ролан Гарросе» в 15-й раз.

Что касается женской сетки, вряд ли кого-то из россиянок можно причислить к числу претенденток на титул, хотя забраться далеко кое-кто из них способен.

Так, Екатерина Александрова взяла отличный старт и недавно обыграла третью ракетку мира Елену Рыбакину в Аделаиде, а ведь представительница Казахстана — прошлогодняя финалистка АО.

Для 17-й сеяной первые раунды Шлема не ставят неразрешимых задач — она сначала сразится с Лаурой Зигемунд, которая больше специализируется на парном разряде, а затем — с теннисисткой из второй сотни рейтинга Сарой Эррани. Первой серьёзной противницей Екатерины станет Барбора Крейчикова, а в четвёртом круге она может встретиться с Миррой Андреевой, если та сумеет одолеть в числе прочих Онс Жабер. В эту же половину сетки попали Людмила Самсонова, Анастасия Павлюченкова и действующая чемпионка турнира Арина Соболенко. Но в восьмёрку сильнейших из них попадёт только одна.

В верхней части Дарья Касаткина и Анна Калинская имеют шанс сойтись друг с другом уже в третьем круге, а дальше кого-то будет поджидать Рыбакина. Вероника Кудерметова в случае успешного старта на аналогичной стадии пересечётся с украинкой Элиной Свитолиной, а затем одна из них скрестит ракетки с четырёхкратной победительницей турниров Большого шлема Игой Свёнтек.

По мнению большинства экспертов, титул достанется кому-то из представительниц так называемой «большой тройки» — Свёнтек, Соболенко или Рыбакиной. Мартина Навратилова, в частности, отдаёт предпочтение именно уроженке Москвы. Как отметила прославленная теннисистка, Рыбакина, проиграв в финале в прошлом году, будет чрезвычайно мотивирована на победу. К тому же покрытие в Мельбурне больше подходит ей, нежели соперницам.