Надаль обыграл Медведева в финале Australian Open 2022

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Россиянин Даниил Медведев проиграл испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису 2022 года.
Надаль обыграл Медведева в финале Australian Open 2022
  • AP

Игра, которая прошла в Мельбурне, завершилась со счётом 2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5 в пользу испанского теннисиста.

Игра продолжалась 5 часов 24 минуты.

Медведев и Надаль провели самый длинный матч в истории Australian Open. Эта встреча поднялась на второе место в списке самых продолжительных в истории финалов турниров Большого шлема.

25-летний российский россиянин несколько раз по ходу матча обращался к судье с просьбой успокоить болельщиков, которые мешали ему выкриками во время его подач.

Медведев занимает вторую строчку в рейтинге ATP, Надаль — пятую.

Ранее появилось видео радостной реакции болельщиков на ошибку Медведева в финале AO с Надалем. 

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