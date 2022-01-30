Надаль обыграл Медведева в финале Australian Open 2022
- AP
Игра, которая прошла в Мельбурне, завершилась со счётом 2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5 в пользу испанского теннисиста.
Игра продолжалась 5 часов 24 минуты.
Медведев и Надаль провели самый длинный матч в истории Australian Open. Эта встреча поднялась на второе место в списке самых продолжительных в истории финалов турниров Большого шлема.
25-летний российский россиянин несколько раз по ходу матча обращался к судье с просьбой успокоить болельщиков, которые мешали ему выкриками во время его подач.
Медведев занимает вторую строчку в рейтинге ATP, Надаль — пятую.
Ранее появилось видео радостной реакции болельщиков на ошибку Медведева в финале AO с Надалем.