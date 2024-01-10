Восемь российских теннисистов вошли в число сеяных на Australian Open

Восемь теннисистов из России получили номера посева на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) 2024 года.

Как сообщается на сайте Australian Open, в число сеяных в мужской сетке вошли Даниил Медведев, Андрей Рублёв, а также Карен Хачанов.

В женской сетке — Людмила Самсонова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Анастасия Потапова.

Турнир пройдёт с 14 по 28 января 2024 года.

Ранее сообщалось, что россиянки Анастасия Захарова и Мария Тимофеева пробились в финал квалификации Australian Open.