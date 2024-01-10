RT в Telegram
Подпишись

Восемь российских теннисистов вошли в число сеяных на Australian Open

Короткая ссылка
Восемь теннисистов из России получили номера посева на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) 2024 года.
Восемь российских теннисистов вошли в число сеяных на Australian Open
  • Gettyimages.ru

Как сообщается на сайте Australian Open, в число сеяных в мужской сетке вошли Даниил Медведев, Андрей Рублёв, а также Карен Хачанов.

В женской сетке — Людмила Самсонова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Анастасия Потапова.

Турнир пройдёт с 14 по 28 января 2024 года.

Ранее сообщалось, что россиянки Анастасия Захарова и Мария Тимофеева пробились в финал квалификации Australian Open.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить