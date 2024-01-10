Восемь российских теннисистов вошли в число сеяных на Australian Open
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Как сообщается на сайте Australian Open, в число сеяных в мужской сетке вошли Даниил Медведев, Андрей Рублёв, а также Карен Хачанов.
В женской сетке — Людмила Самсонова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Анастасия Потапова.
Турнир пройдёт с 14 по 28 января 2024 года.
Ранее сообщалось, что россиянки Анастасия Захарова и Мария Тимофеева пробились в финал квалификации Australian Open.