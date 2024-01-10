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Россиянки Захарова и Тимофеева вышла в финал квалификации Australian Open

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Российские теннисистки Анастасия Захарова и Мария Тимофеева вышли в финал квалификации Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) 2024 года.
Россиянки Захарова и Тимофеева вышла в финал квалификации Australian Open
  • Gettyimages.ru

одержала победу над шведкой Ребеккой Петерсон 

Встреча продолжалась 2 часа 13 минут и завершилась со счётом 6:4, 2:6, 6:3.

В финале квалификации Australian Open 21-летняя россиянка встретится с победительницей игры между испанкой Мариной Бассольс Риберой и швейцаркой Симоной Вальтерт.

Ранее сообщалось, что россиянка Анастасия Павлюченкова победила чешку Катержину Синякову и вышла в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации в Аделаиде (Австралия).

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