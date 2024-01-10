Россиянки Захарова и Тимофеева вышла в финал квалификации Australian Open
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одержала победу над шведкой Ребеккой Петерсон
Встреча продолжалась 2 часа 13 минут и завершилась со счётом 6:4, 2:6, 6:3.
В финале квалификации Australian Open 21-летняя россиянка встретится с победительницей игры между испанкой Мариной Бассольс Риберой и швейцаркой Симоной Вальтерт.
Ранее сообщалось, что россиянка Анастасия Павлюченкова победила чешку Катержину Синякову и вышла в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации в Аделаиде (Австралия).