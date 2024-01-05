Рублёв — после победы над Фисом: с такими игроками у тенниса большое будущее

Россиянин Андрей Рублёв считает, что француз Артур Фис провёл отличный четвертьфинальный матч на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Гонконге.

«Он невероятно талантлив. В своем возрасте он уже очень быстрый и мощный. Я думаю, что он будет действительно великим игроком. С такими игроками у тенниса большое будущее», — сказал Рублёв на корте после игры.

Рублёв обыграл Фиса со счетом 6:4, 1:6, 6:2 и вышел в 1/2 финала турнира. Игра продолжалась 1 час 53 минуты.

Следующим соперником Рублёва станет Цзюнчэн Шан из Китая.

Призовой фонд турнира составляет порядка $660 тыс.

Ранее россиянка Дарья Касаткина потерпела поражение от белоруски Арины Соболенко в матче 1/4 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Брисбене (Австралия).