Тарпищев считает, что российские теннисисты могут хорошо выступить на AO 2024

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от выступления российских теннисистов на Открытом чемпионате Австралии 2024 года.

«Наши могут успешно выступить, но тут всё будет зависеть от жеребьёвки. Среди мужчин класс игры настолько равный, что на победу будут претендовать несколько наших», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Australian Open пройдёт с 14 по 28 января.

Напомним, что турнир пропустит известный испанский теннисист Рафаэль Надаль.

Ранее Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) опубликовала обновлённую версию рейтинга.