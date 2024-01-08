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Тарпищев считает, что российские теннисисты могут хорошо выступить на AO 2024

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от выступления российских теннисистов на Открытом чемпионате Австралии 2024 года.
Тарпищев считает, что российские теннисисты могут хорошо выступить на AO 2024
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

«Наши могут успешно выступить, но тут всё будет зависеть от жеребьёвки. Среди мужчин класс игры настолько равный, что на победу будут претендовать несколько наших», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Australian Open пройдёт с 14 по 28 января. 

Напомним, что турнир пропустит известный испанский теннисист Рафаэль Надаль.

Ранее Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) опубликовала обновлённую версию рейтинга.

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