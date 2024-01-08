Тарпищев считает, что российские теннисисты могут хорошо выступить на AO 2024
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«Наши могут успешно выступить, но тут всё будет зависеть от жеребьёвки. Среди мужчин класс игры настолько равный, что на победу будут претендовать несколько наших», — цитирует Тарпищева ТАСС.
Australian Open пройдёт с 14 по 28 января.
Напомним, что турнир пропустит известный испанский теннисист Рафаэль Надаль.
Ранее Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) опубликовала обновлённую версию рейтинга.