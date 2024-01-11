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Российские теннисистки узнали соперниц по первому кругу Australian Open

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Организаторы Открытого чемпионата Австралии 2024 года опубликовали турнирную сетку в женском одиночном разряде.

Вероника Кудерметова встретится с Викторией Голубич (Швейцария), Анна Блинкова — с Кристиной Букшей (Испания), Дарья Касаткина — с Пейтон Стернс (США), Анна Калинская — с квалифаером, Элина Аванесян — с Бай Чжуосюань (Китай), Анастасия Потапова — с Кайей Юван (Словения), Мирра Андреева — с Бернардой Перой (США), Камилла Рахимова — с Эминой Бекташ (США), Екатерина Александрова — с Лаурой Зигемунд (Германия), Людмила Самсонова — с Амандой Анисимовой (США) и Анастасия Павлюченкова — с Донной Векич (Хорватия).

Напомним, что Australian Open пройдёт с 14 по 28 января 2024 года. 

Ранее сообщалось, что российские теннисисты узнали соперников по первому кругу Australian Open.

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