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Российские теннисисты узнали соперников по первому кругу Australian Open

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Организаторы Открытого чемпионата Австралии 2024 года опубликовали турнирную сетку в мужском одиночном разряде.

Согласно жеребьёвке, Даниил Медведев встретится с квалифаером/лаки лузером из квалификации, Андрей Рублев — с Тьяго Сайбот Уайлдом (Бразилия), Карен Хачанов — с Даниелем Альмайером (Германия), Павел Котов — с Артуром Риндеркнехом (Франция), Александр Шевченко — с Хауме Муньяром (Испания), Роман Сафиуллин — с Таллоном Грикспуром (Нидерланды).

Соревнования пропускает Аслан Карацев, который в начале января получил травму на турнире в Брисбене.

Напомним, что Australian Open пройдёт с 14 по 28 января 2024 года. 

Ранее сообщалось, что восемь российских теннисистов вошли в число сеяных на Australian Open.

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