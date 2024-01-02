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Карацев покинул теннисный корт в Брисбене на инвалидной коляске

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Российский теннисист Аслан Карацев получил травму в матче с австралийцем Джэйсоном Каблером.
Карацев покинул теннисный корт в Брисбене на инвалидной коляске
  • Gettyimages.ru

В третьем сете Карацев упал, повредив колено, и не смог подняться. Россиянин покинул теннисный центр на инвалидной коляске с большим мешком льда на колене.

Карацев отказался от продолжения борьбы при счёте 6:4, 6:7 (4:7) в матче с австралийцем Джэйсоном Каблером. Продолжительность матча составила 2 часа 5 минут.

За выход в четвертьфинал турнира Каблер поспорит с испанцем Рафаэлем Надалем.

Ранее Эрика Андреева вышла во второй круг теннисного турнира в Канберре.

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