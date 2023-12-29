Стремительная Чикунова, амбициозная Вяхирева и непобеждённая Петросян: лучшие спортсменки России 2023 года

В уходящем году Евгения Чикунова установила мировой рекорд в плавании на 200 м брассом. Анна Вяхирева стала победительницей Лиги чемпионов по гандболу в составе норвежского «Вайперс». Аделия Петросян выиграла все важные турниры уходящего года, в том числе чемпионат России. Екатерина Лагно стала лучшей на Гран-при ФИДЕ в общем зачёте, а Александра Горячкина — на Кубке мира. Вера Звонарёва первенствовала на Итоговом турнире WTA в парном разряде. Кто из отечественных спортсменок достиг наивысших результатов в 2023-м — в материале RT.

Евгения Чикунова

Евгения Чикунова без преувеличения стала главной героиней отечественного спорта в уходящем году. Молодая пловчиха близко к сердцу приняла отстранение российской команды от международных соревнований, но ни на йоту не снизила интенсивность тренировок, так же как и требования к себе. Напротив, у девушки появилась вполне осязаемая цель — установить мировой рекорд на любимой дистанции 200 метров брассом.

Реализовать задуманное Чикуновой удалось во время апрельского чемпионата России. И она не просто побила достижение Татьяны Схунмакер, установленное во время Олимпиады в Токио, а скинула с него сразу 1,4 секунды — фантастические цифры для плавания. «Ты просто сокрушила его», — написала южноафриканская спортсменка в соцсетях, поздравляя Чикунову. Как признавалась тренер пловчихи Витта Новожилова, её воспитанница могла проплыть даже быстрее, если бы за несколько дней до первенства страны не подвернула ногу.

Своим рекордом Евгения не только дала понять миру, насколько сильна, но и дала стимул к возрождению карьеры Юлии Ефимовой. Шестикратная чемпионка мира вернулась из США на родину, чтобы составить конкуренцию Чикуновой. И на ноябрьском первенстве страны две лучшие брассистки по-настоящему зажгли в бассейне. А ведь впереди у них Игры БРИКС и Игры дружбы в 2024-м, где в соперничестве могут родиться ещё более классные результаты.

Анна Вяхирева

Российских спортсменов, которые в условиях санкций выступают в клубных еврокубках, сейчас наперечёт. Одна из них — гандболистка Анна Вяхирева, сыгравшая в Лиге чемпионов в составе норвежского клуба «Вайперс».

Уроженка Волгограда — одна из самых ярких российских спортсменок последнего десятилетия в своём виде. Недаром фанаты прозвали её «гандбольным Месси». К своим 28 годам Вяхирева успела завоевать золото и серебро Олимпийских игр, два титула самого ценного игрока этих турниров, а также серебро чемпионата Европы — 2018 и бронзу ЧМ-2019. А летом россиянка пополнила копилку ещё одним титулом — победительницы Лиги чемпионов.

В решающем матче турнира с венгерским «Ференцварошем» Вяхирева стала лучшим бомбардиром с шестью голами, а затем получила статуэтку самого ценного игрока «Финала четырёх». Всего за сезон в ЛЧ она записала на свой счёт 84 гола — второй результат в клубе после Маркеты Йержабковой.

По окончании чемпионата Норвегии Анна была признана лучшей гандболисткой сезона. Она вошла в символическую сборную национального первенства и получила специальный приз в номинации «Любимица публики». Кроме того, портал Tophandball включил россиянку в топ-3 лучших гандболисток мира в 2023 году вместе с норвежками Хенни Рейстад и Катрин Лунде.

РИА Новости

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Аделия Петросян

Воспитанница Этери Тутберидзе в 2023 году не проиграла ни одного турнира, в которых принимала участие. В её активе победы в финале Гран-при России прошлого сезона и на двух этапах текущего, а также титул чемпионки страны, завоёванный в декабре.

Во время мартовских разборок между лучшими фигуристками Петросян чисто исполнила тройной аксель в короткой программе, а в произвольной продемонстрировала три четверных прыжка. Этого технического набора спортсменке хватило, чтобы обойти и действующую на тот момент чемпионку России Софью Акатьеву, и Камилу Валиеву.

В новом сезоне Аделия легко выиграла оба своих этапа Гран-при и стала единственной участницей, исполнившей прыжки в четыре оборота. А в декабре фигуристка пополнила коллекцию титулов, победив на ЧР. Это золото далось ей не настолько легко, как победа в финале Гран-при весной. Незадолго до старта турнира у фигуристки возникли проблемы с трикселем, и от этого элемента пришлось полностью отказаться. В результате в первый соревновательный день она уступила Валиевой, но в произвольном прокате сумела отыграться за счёт двух чистых квадов (ещё с одного Петросян упала).

РИА Новости

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Вера Звонарёва, Мирра Андреева

Вера Звонарёва вновь совершила эффектное возвращение в спорт. Бывшая вторая ракетка мира в апреле 2022 года травмировала ногу и не выходила на корт целых десять месяцев. Мало кто верил, что после этого теннисистка сможет продолжить карьеру, но Вера в очередной раз доказала, что возраст для великих — не помеха. Да, москвичке сложно сейчас конкурировать с топами в одиночном разряде, зато в парах она творит историю.

В этом сезоне 39-летняя россиянка вновь объединилась в команду со своей давней партнёршей Лаурой Зигемунд, и вместе они едва не повторили успех трёхлетней давности, когда завоевали титул на US Open. На этот раз девушки добрались до финала, но уступили в решающем матче Габриэле Дабровски и Эрин Рутлифф. При этом дуэт не обошёлся и без знаковых побед: в их активе титулы в Вашингтоне, Нинбо и Наньчане, а также на Итоговом турнире WTA. Для Звонарёвой победа на Итоговом турнире стала первой в карьере.

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Немало шума в сезоне наделала и 16-летняя Мирра Андреева, которая только начинает свой путь к вершинам. Однако её колоссальный прогресс заслуживает быть отмеченным уже сейчас, ведь всего за один игровой год россиянка сумела подняться с 293-го места в мировом рейтинге на 46-е и завоевать уважение соперниц. Благодаря своим успехам Андреева была признана Открытием года WTA.

Впервые уроженка Красноярска ярко заявила о себе на грунтовом турнире в Мадриде, с ходу пробившись в четвёртый круг. Её жертвами стали финалистка Открытого чемпионата США 2021 года Лейла Фернандес, 14-я ракетка мира Беатрис Хаддад-Майя и полуфиналистка Australian Open — 2023 Магда Линнетт. Остановить победную поступь Андреевой в Испании удалось только Арине Соболенко.

Если сначала результаты вчерашней юниорки шокировали, то уже через несколько успешных турниров к ним привыкли и стали ждать от восходящей звезды всё новых и новых сенсаций. Одной из них стал выход Мирры в четвёртый круг Уимблдона, притом что девушка лишь в квалификации к турниру впервые попробовала играть на траве.

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Екатерина Лагно, Александра Горячкина, Анастасия Боднарук

Российские шахматистки провели 2023 год на высоте. Если завершился он сенсационным триумфом Анастасии Боднарук на ЧМ по рапиду, то первым значимым успехом стала победа Екатерины Лагно в общем зачёте Гран-при ФИДЕ, проходившего в четыре этапа. Каждая из участниц должна была выступить на трёх турнирах, а набранные очки затем суммировались. Россиянка выиграла этап в Астане, в Нью-Дели разделила 4—5-е место с соотечественницей Полиной Шуваловой, а в Никосии стала пятой. Этих результатов Екатерине хватило, чтобы обойти ещё одну россиянку, Александру Горячкину, которая заняла второе итоговое место. Таким образом, обе шахматистки первыми квалифицировались на турнир претенденток, который пройдёт в апреле 2024 года в Торонто.

К успеху на Гран-при Горячкина добавила ещё и победу в Кубке мира, которой ей не удалось добиться в 2021-м. Тогда она дошла до финала, но уступила Александре Костенюк. На сей раз фортуна была на стороне трёхкратной чемпионки России. На пути ко второй подряд схватке за трофей Горячкина оставила не у дел десятую сеяную Харику Дронавалли, а также 16-ю чемпионку мира Тань Чжунъи. В финале россиянка встречалась с Нургюл Салимовой. После двух ничьих в классике гроссмейстерам пришлось выявлять сильнейшую на тай-брейке. И та, и другая допускали ненужные ошибки, но в итоге обе партии оставила за собой Горячкина.

РИА Новости

© Татьяна Меель

Наталья Терентьева (Непряева)

Зима и весна 2023-го года в российских лыжных гонках прошли под знаком Натальи Непряевой. Олимпийская чемпионка Пекина проиграла лишь одну личную гонку из 15. Единственное поражение пришлось на 10-километровую разделку свободным стилем в рамках «Чемпионских высот» в Малиновке, которые были организованы как альтернатива чемпионату мира. Там победа досталась Веронике Степановой.

Во всех остальных забегах подопечная Юрия Бородавко забирала золото, даже не прилагая особых усилий. Тренера чемпионки даже расстраивало, что Наталья не выкладывается на полную мощь, но, с другой стороны, соперницы и не ставили перед ней такой задачи.

В межсезонье Непряева вышла замуж за Александра Терентьева и сменила фамилию. Однако под новой на старт в текущем сезоне пока не вышла, так как в сентябре она перенесла операцию, а вслед за тем череду болезней.

РИА Новости

© Павел Бедняков

Лала Крамаренко

Для 19-летней Лалы Крамаренко, которую считают преемницей сестёр Авериных, сезон начался обескураживающе — она проиграла индивидуальное многоборье на мартовском чемпионате России. Гимнастка заняла лишь третье место, пропустив вперёд перспективных юниорок Марию Борисову и Анну Попову. Как отметила Ирина Винер, сыграла свою роль расслабленность из-за отсутствия на турнире Дины и Арины. Но это поражение лишь подхлестнуло Крамаренко к более усердной работе. Спустя несколько дней она забрала всё золото ЧР в отдельных видах, а затем на Гран-при Москвы стала лучшей в многоборье, опередив и Попову, и Дину Аверину. Причём на этом турнире девушка выступала с серьёзной травмой спины и сильными болями.

Восстановление Лалы заняло несколько месяцев, и она вернулась на ковёр лишь в августе на Играх стран СНГ. Там россиянка в соперничестве с сильнейшими соотечественницами и белорусками выиграла соревнования в многоборье, а также в упражнениях с булавами и лентой. В октябре Крамаренко пополнила солидную коллекцию наград в финале Кубка сильнейших, где она уступила золото лишь в упражнении с мячом. А на международном турнире, прошедшем в рамках финала Кубка России в начале декабря, чемпионка Европы и вовсе была недосягаема для соперниц во всех пяти личных видах программы. Завершила 2023 год Лала четырьмя победами на турнире «Небесная грация» в Пекине.

РИА Новости

© Павел Лисицын

Виктория Листунова

Олимпийская чемпионка Токио в команде Виктория Листунова уверенно взяла на себя роль лидера в женской спортивной гимнастике и собрала богатый урожай медалей в уходящем году.

Так, на мартовском чемпионате России в Казани спортсменка четыре раза поднималась на верхнюю ступень пьедестала почёта, а без медали осталась лишь в упражнениях на бревне. С этим снарядом у Листуновой возникли сложности и в многоборье, но по сумме всех видов она всё-таки опередила ещё одну олимпийскую чемпионку Ангелину Мельникову.

На Открытом кубке Белоруссии к триумфу в многоборье Виктория добавила победы в опорном прыжке и вольных упражнениях. На аналогичных соревнованиях в России она выиграла четыре золота. Единственным видом, где Листунова не смогла взять верх и довольствовалась бронзой, стал опорный прыжок. При этом на бревне, которое долгое время оставалось для неё проблемным снарядом, она выступила очень хорошо.

РИА Новости

© Максим Богодвид

Полина Кнороз

После ухода в декрет Анжелики Сидоровой лидерство в отечественных прыжках с шестом перешло к Полине Кнороз. Летом спортсменка выдала победную серию из четырёх турниров, при этом в России прыгунья не знала поражений шесть стартов подряд. Единственным её поражением с 17 июня стало второе место на Открытом чемпионате Белоруссии, где она лишь по попыткам уступила Ирине Жук.

Кнороз стала одной из немногих отечественных легкоатлетов, выполнивших олимпийский норматив в этом году. Это произошло в финале серии «Королева спорта», где Полина преодолела высоту 4,73 м. В её активе значится и более высокий прыжок — 4,75 м на Мемориале Игнатьева в Чебоксарах, однако он случился ещё до открытия официального квалификационного периода к Играм-2024.

При этом, увы, шансов выступить в Париже у Кнороз нет, так как руководитель World Athletics Себастьян Коу занял принципиальную позицию — не допускать россиян к международным турнирам даже в нейтральном статусе, несмотря на рекомендации МОК.