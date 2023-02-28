Степанова одержала победу в гонке свободным стилем на «Чемпионских высотах»
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Лыжница прошла разделку на 10 км за 28 минут и 24,6 секунды. Второй к финишу прибежала Наталья Непряева, отставшая на 24,6 секунды. Тройку победителей замкнула Анастасия Кулешова (+35,8).
Соревнования проходят в Малиновке (Архангельская область) с 23 февраля по 5 марта. Всего в соревнованиях планируется участие около 450 спортсменов.
Ранее Непряева поделилась эмоциями от победы в женском скиатлоне на турнире «Чемпионские высоты».