Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова одержала победу в гонке свободным стилем на «Чемпионских высотах».

Лыжница прошла разделку на 10 км за 28 минут и 24,6 секунды. Второй к финишу прибежала Наталья Непряева, отставшая на 24,6 секунды. Тройку победителей замкнула Анастасия Кулешова (+35,8).

Соревнования проходят в Малиновке (Архангельская область) с 23 февраля по 5 марта. Всего в соревнованиях планируется участие около 450 спортсменов.

Ранее Непряева поделилась эмоциями от победы в женском скиатлоне на турнире «Чемпионские высоты».