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Непряева высказалась о соперничестве с Истоминой в скиатлоне на «Чемпионских высотах»

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Лыжница Наталья Непряева поделилась эмоциями от победы в женском скиатлоне на турнире «Чемпионские высоты».
Непряева высказалась о соперничестве с Истоминой в скиатлоне на «Чемпионских высотах»
  • РИА Новости

«Соперничество с Истоминой не было неожиданным. Знала, что Маша очень хорошо готова, потому что мы вместе провели сбор, я видела её состояние, как она работала. Был план на классике сделать отрыв, на «коньке». Но девочки показали, что тоже очень неплохо готовы, пришлось работать до финиша вместе», — цитирует Непряеву «Матч ТВ».

Непряева одержала победу в женском скиатлоне на соревнованиях «Чемпионские высоты». Спортсменка заняла первое место, преодолев дистанцию за 43 минуты 50,6 секунды. Второй пришла Мария Истомина с отрывом в +1,7 секунды. Третья — Анастасия Кулешова (+11,7).

Соревнования проходят в Малиновке (Архангельская область) с 23 февраля по 5 марта. Всего в соревнованиях планируется участие около 450 спортсменов.

Ранее лыжник Александр Большунов прокомментировал третье место в классическом спринте на «Чемпионских высотах» в Малиновке.

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