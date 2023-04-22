Олимпийская чемпионка Схунмакер поздравила Чикунову, побившую её мировой рекорд
- AFP
- © Attila KISBENEDEK
«Да, девочка! Ты просто разнесла этот рекорд! Мне бы хотелось просто обнять тебя сейчас», — написала Схунмакер в социальных сетях.
18-летняя Чикунова в заплыве на 200 м брассом показала лучший результат планеты — 2 минуты 17,55 секунды. Предыдущий рекорд принадлежит Татьяне Схунмакер из ЮАР. На Олимпийских играх в Токио она показала результат 2.18,95.
Ранее министр спорта Олег Матыцин прокомментировал мировой рекорд Чикуновой на чемпионате России по плаванию в Казани.