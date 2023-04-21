Матыцин: рекорд Чикуновой доказал лидирующие позиции российского плавания

Министр спорта Олег Матыцин прокомментировал мировой рекорд Евгении Чикуновой на чемпионате России по плаванию в Казани.

«Российское плавание всегда сохраняло лидирующие позиции на мировой арене, и рекорд, установленный Евгенией в гостеприимной Казани, тому подтверждение», — цитирует Матыцина ТАСС.

Он подчеркнул, что «никакое давление сторонних организаций не отразилось на качестве подготовки наших пловцов».

«Федерация плавания подготовила все необходимые документы для официальной регистрации рекорда и ожидает подтверждения от Международной федерации плавания»., — добавил Матыцин.

18-летняя Чикунова в заплыве на 200 м брассом показала лучший результат планеты — 2 минуты 17,55 секунды. Предыдущий рекорд принадлежит Татьяне Схунмакер из ЮАР. На Олимпийских играх в Токио она показала результат 2.18,95.

Ранее сообщалось, что Чикунова рада тому, что ей удалось побить мировой рекорд на дистанции 200 м брассом.