Матыцин: рекорд Чикуновой доказал лидирующие позиции российского плавания

Короткая ссылка
Министр спорта Олег Матыцин прокомментировал мировой рекорд Евгении Чикуновой на чемпионате России по плаванию в Казани.
Матыцин: рекорд Чикуновой доказал лидирующие позиции российского плавания
  • РИА Новости

«Российское плавание всегда сохраняло лидирующие позиции на мировой арене, и рекорд, установленный Евгенией в гостеприимной Казани, тому подтверждение», — цитирует Матыцина ТАСС.

Он подчеркнул, что «никакое давление сторонних организаций не отразилось на качестве подготовки наших пловцов».

«Федерация плавания подготовила все необходимые документы для официальной регистрации рекорда и ожидает подтверждения от Международной федерации плавания»., — добавил Матыцин.

18-летняя Чикунова в заплыве на 200 м брассом показала лучший результат планеты — 2 минуты 17,55 секунды. Предыдущий рекорд принадлежит Татьяне Схунмакер из ЮАР. На Олимпийских играх в Токио она показала результат 2.18,95.

Ранее сообщалось, что Чикунова рада тому, что ей удалось побить мировой рекорд на дистанции 200 м брассом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить