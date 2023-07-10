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Андреева призналась, что не ожидала дойти до четвёртого круга на Уимблдоне

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Российская теннисистка Мирра Андреева дала понять, что немного удивлена выходом в четвёртый круг Открытого чемпионата Великобритании по теннису 2023 года.

«Не ожидала, что пройду так далеко на Уимблдоне, потому что это мой первый турнир на траве, у меня вообще не было опыта. Я прошла квалификацию. Это придало мне много уверенности», — цитирует Андрееву пресс-служба Уимблдона.

16-летняя теннисистка подчеркнула, что довольна своим результатом.

«Но в то же время немного расстроена и разочарована. Надеюсь, в следующем году сделаю всё возможное, чтобы добиться большего», — добавила Андреева.

Андреева не смогла пройти в 1/4 финала Открытого чемпионата Великобритании. Россиянка проиграла американке Мэдисон Киз со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 2:6.

Ранее сообщалось, что Андреева не пожала руку судье после поражения в четвёртом круге Уимблдона.





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