Андреева не пожала руку судье после поражения в четвёртом круге Уимблдона

Российская теннисистка Мирра Андреева отказалась жать руку судье на вышке после поражения от американки Мэдисон Кис в четвёртом круге Уимблдона.

После финального розыгрыша россиянка пожала руку Кис, но прошла мимо судейской вышки.

Во время матча судья снял одно очко Андреевой из-за того, что та выкинула ракетку.

Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 2:6. Игра продолжалась 2 часа 4 минуты. В следующем раунде Кис сыграет с победительницей пары Екатерина Александрова (Россия) — Арина Соболенко (Белоруссия).

Ранее Андреева рассказала, что не чувствует упрёков в адрес российских игроков со стороны болельщиков на Уимблдонском турнире.