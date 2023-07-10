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Андреева не пожала руку судье после поражения в четвёртом круге Уимблдона

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Российская теннисистка Мирра Андреева отказалась жать руку судье на вышке после поражения от американки Мэдисон Кис в четвёртом круге Уимблдона.
Андреева не пожала руку судье после поражения в четвёртом круге Уимблдона
  • Gettyimages.ru
  • © Clive Brunskill

После финального розыгрыша россиянка пожала руку Кис, но прошла мимо судейской вышки.

Во время матча судья снял одно очко Андреевой из-за того, что та выкинула ракетку.

Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 2:6. Игра продолжалась 2 часа 4 минуты. В следующем раунде Кис сыграет с победительницей пары Екатерина Александрова (Россия) — Арина Соболенко (Белоруссия).

Ранее Андреева рассказала, что не чувствует упрёков в адрес российских игроков со стороны болельщиков на Уимблдонском турнире.

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