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Мирра Андреева рассказала, что не чувствует упреков в адрес россиян на Уимблдоне

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Теннисистка Мирра Андреева рассказала, что не чувствует упреков в адрес российских игроков со стороны болельщиков на Уимблдонском турнире.

«Упреки в адрес российских игроков? Я ничего не чувствую. Я просто играю в теннис, и всё. Честно говоря, я помню, что сегодня в некоторых моментах кто-то выкрикивал моё имя, кто-то действительно поддерживал меня», — заявила Андреева на пресс-конференции.

16-летняя Андреева победила соотечественницу Анастасию Потапову со счётом 6:2, 7:5 и вышла в 1/8 финала Уимблдона. Игра продолжалась 1 час 36 минут. В следующем круге Андреева сыграет с Мэдисон Киз из США.

Ранее Андреева расплакалась после победы над Потаповой в третьем круге Уимблдона.

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