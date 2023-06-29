Россиянку Вяхиреву признали лучшей гандболисткой сезона в Норвегии
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Как сообщается на сайте спортивной федерации страны, россиянка вошла в состав символической сборной чемпионата и стала победительницей в номинации «Любимица публики».
28-летняя Вяхирева в составе сборной России завоевала золотую медаль Олимпийских игр 2016 года. Также в её коллекции серебро Игр-2020 в Токио и бронза чемпионата мира.
Европейская федерация гандбола приняла решение отстранить российские и белорусские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине.
Ранее стало известно, что Дмитриеву признали лучшей гандболисткой сезона в чемпионате Словении.