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Россиянку Дмитриеву признали лучшей гандболисткой сезона в чемпионате Словении

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Россиянка Дарья Дмитриева признана лучшей гандболисткой чемпионата Словении сезона-2022/23.
Россиянку Дмитриеву признали лучшей гандболисткой сезона в чемпионате Словении
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте Федерации гандбола Словении.

Дмитриева перешла в словенский «Крим» из московского ЦСКА в апреле на правах аренды. Спортсменка приняла участие в 13 матчах и забила 47 голов. 

Европейская федерация гандбола (EHF) приняла решение отстранить российские и белорусские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине.

Ранее главный тренер норвежского клуба «Вайперс» Оле Густав Йекстад назвал олимпийскую чемпионку Анну Вяхиреву одной из лучших гандболисток мира.

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