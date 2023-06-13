Россиянку Дмитриеву признали лучшей гандболисткой сезона в чемпионате Словении

Россиянка Дарья Дмитриева признана лучшей гандболисткой чемпионата Словении сезона-2022/23.

Об этом сообщается на официальном сайте Федерации гандбола Словении.

Дмитриева перешла в словенский «Крим» из московского ЦСКА в апреле на правах аренды. Спортсменка приняла участие в 13 матчах и забила 47 голов.

Европейская федерация гандбола (EHF) приняла решение отстранить российские и белорусские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине.

Ранее главный тренер норвежского клуба «Вайперс» Оле Густав Йекстад назвал олимпийскую чемпионку Анну Вяхиреву одной из лучших гандболисток мира.