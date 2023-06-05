Тренер норвежского «Вайперса» назвал Вяхиреву гандбольным Месси

Главный тренер норвежского клуба «Вайперс» Оле Густав Йекстад считает олимпийскую чемпионку Анну Вяхиреву одной из лучших гандболисток мира.

«Я абсолютно убеждён в том, что Анна — гандбольный Месси. Я очень рад, что она в этом году выступала за нашу команду. Она не только фантастическая гандболистка, но и замечательный человек», — цитирует тренера ТАСС.

«Вайперс» 4 июня нанёс поражение венгерскому «Ференцварошу» в финале Лиги чемпионов. Экс-гандболистка клуба «Ростов-Дон» перешла в норвежский клуб летом 2022 года.

28-летняя Вяхирева в составе сборной России завоевала золотую медаль Олимпийских игр 2016 года. Также в её коллекции серебро Игр-2020 в Токио и бронза чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА завоевал золотые медали чемпионата России по гандболу сезона-2022/23 среди мужских команд.





