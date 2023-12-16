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Крамаренко стала победительницей многоборья на турнире «Небесная грация»

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Российская гимнастка Лала Крамаренко одержала победу в многоборье на турнире по художественной гимнастике «Небесная грация» в Пекине.
Крамаренко стала победительницей многоборья на турнире «Небесная грация»
  • Gettyimages.ru

Спортсменка набрала 177,800 балла.

Второй стала Алина Горносько (171,900). Тройку замкнула Диана Чугунихина (170,650).

17 декабря спортсменки выступят в отдельных видах.

Ранее тренер Крамаренко назвала Винер лучшим специалистом в мире.

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