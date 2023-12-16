Крамаренко стала победительницей многоборья на турнире «Небесная грация»
Российская гимнастка Лала Крамаренко одержала победу в многоборье на турнире по художественной гимнастике «Небесная грация» в Пекине.
- Gettyimages.ru
Спортсменка набрала 177,800 балла.
Второй стала Алина Горносько (171,900). Тройку замкнула Диана Чугунихина (170,650).
17 декабря спортсменки выступят в отдельных видах.
Ранее тренер Крамаренко назвала Винер лучшим специалистом в мире.
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