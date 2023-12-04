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Тренер Крамаренко назвала Винер лучшим специалистом в мире

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Тренер гимнастки Лалы Крамаренко Ляйсан Савицкая заявила, что президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер является лучшим тренером мира.
Тренер Крамаренко назвала Винер лучшим специалистом в мире
  • РИА Новости

«В России великолепные тренеры, лучший тренер мира — Ирина Винер, она нас держит в ежовых рукавицах, мы с ней всегда двигаемся вперёд. Она наш двигатель. Если в международных правилах гимнастка может сделать ошибку на 0,3 балла и элемент засчитывается, то у нас не засчитывается элемент даже при ошибке в 0,1 балла», — цитирует Савицкую «Матч ТВ». 

Россиянка стала лучшей во всех четырёх видах на Кубке России по художественной гимнастике в Екатеринбурге, который завершится 12 декабря. В рамках чемпионата проходит турнир по правилам Международной федерации гимнастики (FIG).

1 декабря в Европейском гимнастическом союзе (European Gymnastics) проголосовали против возвращения россиян на международные соревнования.

В июле 2023-го исполком FIG принял решение о допуске россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. 10 ноября FIG опубликовала критерии допуска российских и белорусских спортсменов к турнирам. 

Ранее Крамаренко заявила, что двигается вперёд, несмотря на отстранение россиян от международных турниров.

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