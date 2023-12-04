Крамаренко: мы выступаем на международных турнирах, к нам приезжают девчонки

Российская гимнастка Лала Крамаренко заявила, что двигается вперёд, несмотря на отстранение россиян от международных турниров.

«Огромнее спасибо всем организаторам, участникам. Очень понравились соревнования, первый раз побывала в Екатеринбурге. Мы выступаем на международных турнирах, к нам приезжают девчонки из разных стран. Мы общаемся, тренируемся и двигаемся вперёд», — цитирует Крамаренко «Матч ТВ».

Россиянка стала лучшей во всех четырёх видах на Кубке России по художественной гимнастике в Екатеринбурге, который завершится 12 декабря. В рамках чемпионата проходит турнир по правилам Международной федерации гимнастики (FIG).

1 декабря в Европейском гимнастическом союзе (European Gymnastics) проголосовали против возвращения россиян на международные соревнования.

В июле 2023-го исполком FIG принял решение о допуске россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. 10 ноября FIG опубликовала критерии допуска российских и белорусских спортсменов к турнирам.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка, вице-президент Федерации спортивной гимнастики России Светлана Хоркина заявила, что делает всё, чтобы российские гимнасты были морально готовы к выступлению на крупных международных аренах.