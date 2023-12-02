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Хоркина хочет, чтобы гимнасты морально подготовились для международной арены

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Двукратная олимпийская чемпионка, вице-президент Федерации спортивной гимнастики России Светлана Хоркина заявила, что делает всё, чтобы российские гимнасты были морально готовы к выступлению на крупных международных аренах.
Хоркина хочет, чтобы гимнасты морально подготовились для международной арены
  • Gettyimages.ru
  • © U. J. Alexander

«Я сконцентрирована на своих возможностях и стараюсь делать всё, чтобы наша страна и спортсмены смогли держать удар. Хочу, чтобы у ребят была готова нервная система для выхода на большие международные арены, чтобы они не боялись и были стрессоустойчивыми», — цитирует Хоркину РИА Новости. 

1 декабря в Европейском гимнастическом союзе (European Gymnastics) проголосовали против возвращения россиян на международные соревнования.

В июле 2023-го исполком Международной федерации гимнастики (FIG) принял решение о допуске россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. 10 ноября FIG опубликовала критерии допуска россиян и белорусов к турнирам. 

Ранее старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко прокомментировала решение European Gymnastics не допускать российских спортсменов до международных соревнований.

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