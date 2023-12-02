Хоркина хочет, чтобы гимнасты морально подготовились для международной арены
- Gettyimages.ru
- © U. J. Alexander
«Я сконцентрирована на своих возможностях и стараюсь делать всё, чтобы наша страна и спортсмены смогли держать удар. Хочу, чтобы у ребят была готова нервная система для выхода на большие международные арены, чтобы они не боялись и были стрессоустойчивыми», — цитирует Хоркину РИА Новости.
1 декабря в Европейском гимнастическом союзе (European Gymnastics) проголосовали против возвращения россиян на международные соревнования.
В июле 2023-го исполком Международной федерации гимнастики (FIG) принял решение о допуске россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. 10 ноября FIG опубликовала критерии допуска россиян и белорусов к турнирам.
Ранее старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко прокомментировала решение European Gymnastics не допускать российских спортсменов до международных соревнований.