Родионенко назвала ожидаемым отказ European Gymnastics допустить россиян
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«Конечно, это безобразие. Ожидали ли мы другого? Нет, не ждали. Эта кампания против нас ведётся совершенно организованно и давно — практически два года. Полная беспомощность с нашей стороны. К сожалению, повлиять мы не можем, как оказалось. Это всё ожидаемо», — приводит слова Родионенко «Матч ТВ».
1 декабря в Европейском гимнастическом союзе проголосовали против возвращения россиян на международные соревнования.
В июле 2023-го исполком FIG принял решение о допуске россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. 10 ноября FIG опубликовала критерии допуска россиян и белорусов к соревнованиям.
Ранее Винер заявила, что отказ European Gymnastics допустить россиян не стал для неё неожиданным.