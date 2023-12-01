Родионенко назвала ожидаемым отказ European Gymnastics допустить россиян

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко прокомментировала решение Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) не допускать российских спортсменов до международных соревнований.

«Конечно, это безобразие. Ожидали ли мы другого? Нет, не ждали. Эта кампания против нас ведётся совершенно организованно и давно — практически два года. Полная беспомощность с нашей стороны. К сожалению, повлиять мы не можем, как оказалось. Это всё ожидаемо», — приводит слова Родионенко «Матч ТВ».

1 декабря в Европейском гимнастическом союзе проголосовали против возвращения россиян на международные соревнования.

В июле 2023-го исполком FIG принял решение о допуске россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. 10 ноября FIG опубликовала критерии допуска россиян и белорусов к соревнованиям.

Ранее Винер заявила, что отказ European Gymnastics допустить россиян не стал для неё неожиданным.