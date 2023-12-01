Винер заявила, что отказ European Gymnastics допустить россиян не стал для неё неожиданным
- РИА Новости
«Отказ генассамблеи European Gymnastics допустить российских и белорусских спортсменов на свои старты не стал для меня неожиданным», — цитирует Ирину Винер ТАСС.
1 декабря в Европейском гимнастическом союзе проголосовали против возвращения россиян на международные соревнования.
В марте МОК рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не выражающих поддержку СВО россиян в нейтральном статусе.
В июле 2023-го исполком FIG принял решение о допуске россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. 10 ноября FIG опубликовала критерии допуска россиян и белорусов к соревнованиям.
Ранее Нагорный заявил, что не следит за новостями о допуске россиян к международным стартам.