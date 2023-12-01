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Винер заявила, что отказ European Gymnastics допустить россиян не стал для неё неожиданным

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Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер прокомментировала решение Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) не допускать российских спортсменов до международных соревнований.
Винер заявила, что отказ European Gymnastics допустить россиян не стал для неё неожиданным
  • РИА Новости

«Отказ генассамблеи European Gymnastics допустить российских и белорусских спортсменов на свои старты не стал для меня неожиданным», — цитирует Ирину Винер ТАСС.

1 декабря в Европейском гимнастическом союзе проголосовали против возвращения россиян на международные соревнования.

В марте МОК рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не выражающих поддержку СВО россиян в нейтральном статусе.

В июле 2023-го исполком FIG принял решение о допуске россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. 10 ноября FIG опубликовала критерии допуска россиян и белорусов к соревнованиям. 

Ранее Нагорный заявил, что не следит за новостями о допуске россиян к международным стартам.

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