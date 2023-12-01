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Нагорный заявил, что не следит за новостями о допуске россиян на международные старты

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Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный высказал мнение касательно допуска российских спортсменов на международные соревнования.

«Каждый месяц меняются решения: то допускать с жёсткими условиями, то без жёстких, то не допускать, какие-то виды спорта допускают. Обидно за молодых спортсменов, а так — будем готовиться к Играм дружбы. Я говорю, что на такие глупые новости не обращаю внимания. Я их стараюсь не замечать. Все тренируются, ребята пашут, готовятся», — приводит слова Нагорного ТАСС.

1 декабря в Европейском гимнастическом союзе проголосовали против возвращения россиян на международные соренования.

В марте МОК рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не выражающих поддержку СВО россиян в нейтральном статусе.

В июле 2023-го исполком FIG принял решение о допуске россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. 10 ноября FIG опубликовала критерии допуска россиян и белорусов к соревнованиям. 

Ранее Родионенко назвала неправомерными требования FIG платить за проверку спортсменов.

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