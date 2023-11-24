Родионенко назвала неправомерными требования FIG платить за проверку спортсменов

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказала мнение о требованиях Международной федерации гимнастики (FIG).

«Пусть FIG запрашивает деньги, но мы ничего не будем давать на проверку, потому что ни один пункт нейтрального статуса нас не устраивает. Поэтому мы не будем никуда заявляться и не будем платить. Это вообще неправомерно. Мне кажется, что у них что-то произошло с головой», — приводит слова Родионенко РИА Новости.

23 ноября гендиректор ОКР Владимир Сенглеев сообщил, что международные федерации просят с российских спортсменов деньги на проверку их связи с ЦСКА или «Динамо».

В марте Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не выражающих поддержку СВО россиян в нейтральном статусе.

В июле 2023-го исполком FIG принял решение о допуске россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. 10 ноября FIG опубликовала критерии допуска россиян и белорусов к соревнованиям.

Ранее Родионенко заявила, что WADA и МОК пытаются помешать проведению Игр дружбы.