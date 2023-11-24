Родионенко назвала неправомерными требования FIG платить за проверку спортсменов
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
«Пусть FIG запрашивает деньги, но мы ничего не будем давать на проверку, потому что ни один пункт нейтрального статуса нас не устраивает. Поэтому мы не будем никуда заявляться и не будем платить. Это вообще неправомерно. Мне кажется, что у них что-то произошло с головой», — приводит слова Родионенко РИА Новости.
23 ноября гендиректор ОКР Владимир Сенглеев сообщил, что международные федерации просят с российских спортсменов деньги на проверку их связи с ЦСКА или «Динамо».
В марте Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не выражающих поддержку СВО россиян в нейтральном статусе.
В июле 2023-го исполком FIG принял решение о допуске россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. 10 ноября FIG опубликовала критерии допуска россиян и белорусов к соревнованиям.
Ранее Родионенко заявила, что WADA и МОК пытаются помешать проведению Игр дружбы.