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Родионенко назвала неправомерными требования FIG платить за проверку спортсменов

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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказала мнение о требованиях Международной федерации гимнастики (FIG).
Родионенко назвала неправомерными требования FIG платить за проверку спортсменов
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Пусть FIG запрашивает деньги, но мы ничего не будем давать на проверку, потому что ни один пункт нейтрального статуса нас не устраивает. Поэтому мы не будем никуда заявляться и не будем платить. Это вообще неправомерно. Мне кажется, что у них что-то произошло с головой», — приводит слова Родионенко РИА Новости.

23 ноября гендиректор ОКР Владимир Сенглеев сообщил, что международные федерации просят с российских спортсменов деньги на проверку их связи с ЦСКА или «Динамо».

В марте Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не выражающих поддержку СВО россиян в нейтральном статусе.

В июле 2023-го исполком FIG принял решение о допуске россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. 10 ноября FIG опубликовала критерии допуска россиян и белорусов к соревнованиям. 

Ранее Родионенко заявила, что WADA и МОК пытаются помешать проведению Игр дружбы.

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