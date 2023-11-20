Родионенко заявила, что WADA и МОК пытаются помешать проведению Игр дружбы

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказала мнение, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный олимпийский комитет (МОК) пытаются помешать проведению Игр дружбы.

«Они, по-моему, поспешили. Мы только объявили о международных Играх дружбы, они уже начали своими санкциями пугать. У нас надежда на то, что страны сами будут принимать решения. То, что они пугают, это ожидаемо, решили идти до конца. Следующий год будет решающим, должно быть много решений в нашу пользу», — приводит слова Родионенко РИА Новости.

Она также подчеркнула, что МОК подставляет себя из-за своей необъективной позиции.

«Задача одна — убрать Россию. Меня удивило, что WADA подключилось. Они здесь причём? Я думаю, просто за компанию с МОК. Ничего удивительного для нас», — добавила Родионенко.

17 ноября в WADA заявили, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы. В МОК заявили, что любое участие НОК во Всемирных играх дружбы будет противоречить рекомендациям исполкома комитета и общей цели олимпийского движения.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

Ранее Ренат Лайшев заявил, что никто не помешает России провести Игры дружбы.