Лайшев: никто не помешает России провести Игры дружбы

Президент «Самбо-70» и вице-президент Всероссийской федерации самбо (ВФС) Ренат Лайшев заявил, что никто не помешает России провести Игры дружбы.

«Нам никто не помешает провести эти соревнования. Кто нам может помешать? Ведь всё, что мы в России задумывали провести, всегда получалось. Какие-то страны, возможно, отойдут в сторону, но большинство пойдёт дальше и выступит», — приводит слова Лайшева РИА Новости.

17 ноября в WADA заявили, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы. В МОК заявили, что любое участие НОК во Всемирных играх дружбы будет противоречить рекомендациям исполкома комитета и общей цели олимпийского движения.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

Ранее Татьяна Москалькова раскритиковала призыв МОК игнорировать Игры дружбы.