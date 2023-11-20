Лайшев: никто не помешает России провести Игры дружбы
- РИА Новости
«Нам никто не помешает провести эти соревнования. Кто нам может помешать? Ведь всё, что мы в России задумывали провести, всегда получалось. Какие-то страны, возможно, отойдут в сторону, но большинство пойдёт дальше и выступит», — приводит слова Лайшева РИА Новости.
17 ноября в WADA заявили, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы. В МОК заявили, что любое участие НОК во Всемирных играх дружбы будет противоречить рекомендациям исполкома комитета и общей цели олимпийского движения.
Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.
Ранее Татьяна Москалькова раскритиковала призыв МОК игнорировать Игры дружбы.