RT в Telegram
Подпишись

Лайшев: никто не помешает России провести Игры дружбы

Короткая ссылка
Президент «Самбо-70» и вице-президент Всероссийской федерации самбо (ВФС) Ренат Лайшев заявил, что никто не помешает России провести Игры дружбы.
Лайшев: никто не помешает России провести Игры дружбы
  • РИА Новости

«Нам никто не помешает провести эти соревнования. Кто нам может помешать? Ведь всё, что мы в России задумывали провести, всегда получалось. Какие-то страны, возможно, отойдут в сторону, но большинство пойдёт дальше и выступит», — приводит слова Лайшева РИА Новости.

17 ноября в WADA заявили, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы. В МОК заявили, что любое участие НОК во Всемирных играх дружбы будет противоречить рекомендациям исполкома комитета и общей цели олимпийского движения. 

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

Ранее Татьяна Москалькова раскритиковала призыв МОК игнорировать Игры дружбы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить