Москалькова: призыв МОК игнорировать Игры дружбы — нарушение прав спортсменов

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова раскритиковала призыв Международного олимпийского комитета (МОК) игнорировать Игры дружбы.

«Данный факт — ещё одна демонстрация грубого нарушения Декларации прав и обязанностей спортсменов, согласно которой они не должны подвергаться дискриминации по какому-либо признаку», — написала Москалькова в своём Telegram-канале.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

17 ноября в WADA заявили, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы. В МОК заявили, что любое участие НОК во Всемирных играх дружбы будет противоречить рекомендациям исполкома комитета и общей цели олимпийского движения.

Ранее бывший главный тренер «Динамо» и «Локомотива» Миодраг Божович высказался о позиции МОК по проведению в России Игр дружбы.