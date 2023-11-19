Божович раскритиковал позицию МОК по проведению в России Игр дружбы

Бывший главный тренер «Динамо» и «Локомотива» Миодраг Божович раскритиковал позицию Международного олимпийского комитета (МОК) по проведению в России Игр дружбы.

«Он (Томас Бах. — RT) не принимает решения! Он просто фигура, которая вроде бы представляет МОК. Ему свыше указали, и он так сказал. Это давление со стороны Запада. Они все немного странные: у них другой взгляд на спорт и они говорят, что угодно им, а правда их совершенно не интересует», — цитирует Божовича Sport24.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

17 ноября в WADA заявили, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы. В МОК заявили, что любое участие НОК во Всемирных играх дружбы будет противоречить рекомендациям исполкома комитета и общей цели олимпийского движения.

Ранее олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова заявила, что её огорчает рекомендация МОК странам не участвовать в Играх дружбы.