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Мельникова: грустно, что МОК рекомендовал странам не участвовать в Играх дружбы

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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова заявила, что её огорчает рекомендация Международного олимпийского комитета (МОК) странам не участвовать в Играх дружбы.
Мельникова: грустно, что МОК рекомендовал странам не участвовать в Играх дружбы
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Слышала, что МОК рекомендовал не участвовать в Играх дружбы, это грустно. Тяжело всё время соревноваться с самим собой. Конечно, хочется видеть другие страны. Конечно, хочется, чтобы наша страна приняла как можно больше стран», — приводит слова Мельниковой РИА Новости.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

Ранее в WADA пригрозили спортсменам последствиями в случае участия в Играх дружбы.

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