Мельникова: грустно, что МОК рекомендовал странам не участвовать в Играх дружбы

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова заявила, что её огорчает рекомендация Международного олимпийского комитета (МОК) странам не участвовать в Играх дружбы.

«Слышала, что МОК рекомендовал не участвовать в Играх дружбы, это грустно. Тяжело всё время соревноваться с самим собой. Конечно, хочется видеть другие страны. Конечно, хочется, чтобы наша страна приняла как можно больше стран», — приводит слова Мельниковой РИА Новости.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

Ранее в WADA пригрозили спортсменам последствиями в случае участия в Играх дружбы.