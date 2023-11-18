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В WADA пригрозили спортсменам последствиями в случае участия в Играх дружбы

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Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что возможных участников Игр дружбы в России могут ждать последствия.
В WADA пригрозили спортсменам последствиями в случае участия в Играх дружбы
  • AFP

«WADA выражает озабоченность с точки зрения антидопинга по поводу так называемых Игр дружбы. Это событие, которое собирается организовать страна с несоответствующим кодексу национальным антидопинговым агентством (НАДО), РУСАДА не соответствует кодексу. У нас нет никакой информации или контактов с российской стороной, мы не знаем, как будет организован процесс антидопинга и процесс приглашения спортсменов», — приводит РИА Новости слова Баньки на пресс-конференции после совета учредителей WADA в Монреале (Канада).

По его словам, в антидопинговом кодексе прописано, что крупные соревнования не могут быть организованы в стране, где НАДО не соответствует кодексу.

«Целостность соревнований подвергается риску. Возможное участие в этом мероприятии подписантов может повлечь за собой последствия», — заявил он.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал национальным комитетам отказаться от участия в Играх дружбы.

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