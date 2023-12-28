Сенсация года: Боднарук впервые стала чемпионкой мира в рапиде, Карлсен — в пятый раз

Анастасия Боднарук впервые в карьере выиграла чемпионат мира по рапиду. На тай-брейке 31-летняя россиянка в напряжённой борьбе расправилась с бывшей обладательницей титула Хампи Конеру. Индийская шахматистка в четвёртой дополнительной партии не уложилась в лимит времени и вынуждена была признать поражение. В мужской части соревнований в пятый раз не было равных Магнусу Карлсену. Норвежец в последний день турнира победил дважды, в том числе обыграл одного из основных конкурентов — Владимира Федосеева, теперь представляющего Словению. Бывший россиянин в итоге занял второе место, а лучшими из соотечественников стали Володар Мурзин, Даниил Дубов и Дмитрий Андрейкин, вошедшие в десятку.

Чемпионат мира по рапиду преподнёс настоящую сенсацию в соревнованиях женщин. Победу одержала россиянка Анастасия Боднарук, которая на турнире в Самарканде получила только 51-й номер посева и в последние несколько лет не блистала высокими результатами на международном уровне.

Однако перед поездкой в Узбекистан 31-летняя шахматистка на национальных турнирах сумела перезагрузиться и стала опасным противником для признанных лидеров. Накануне она справилась с Нургюл Салимовой и Чжу Цзиньэр.

В последний день соревнований на россиянку, безусловно, давило промежуточное первое место в турнирной таблице, и она действовала не так хладнокровно как ранее. Тем не менее, Боднарук сумела завершить вничью встречи с очень серьёзными соперницами: чемпионкой мира по рапиду-2019 Хампи Конеру, а также китянками Мо Джай и Лэй Тинцзе.

Также по теме Рывок на вершину: Боднарук захватила лидерство на ЧМ по рапиду, Непомнящий одержал три победы Анастасия Боднарук после двух соревновательных дней единолично возглавила турнирную таблицу на чемпионате мира по рапиду в Самарканде....

Причём все партии закончились достаточно быстро. Особенно поразило противостояние последнего, 11-го тура. Девушки пожали друг другу руки уже на третьем (!) ходу. В тот момент Настя прекрасно понимала, что 0,5 очка ей достаточно для сохранения первого места. Лэй Тинцзе, одержав две победы над своими соотечественницами, смогла лишь догнать Боднарук. А представительнице Индии помешала возглавить турнирную таблицу Лея Гарифуллина, заставившая соперницу согласиться на ничью.

В итоге Конеру, Лэй Тинцзе и Боднарук набрали по 8,5 очка, но по дополнительным показателям китаянка осталась только третьей, а Настя и Хампи продолжили уже очное противостояние на тай-брейке, где началась настоящая битва нервов.

В первой партии верх взяла индийская шахматистка, действовавшая чёрными, хотя она грубо ошиблась на 49-м ходу, пойдя в атаку ферзём. Увы, россиянка не сумела правильно использовать этот манёвр, подставив под удар коня: это оказалось фатальным.

Во втором поединке Боднарук сразу же начала действовать агрессивно, и возникло ощущение, что эта тактика не оправдает себя, поскольку Конеру уже к 18-му ходу имела перевес. Однако на 38-м она снова дрогнула, опять не туда переместив ферзя и позволив россиянке поставить мат.

Далее по регламенту девушки играли до первой победы. И её пришлось подождать: в третьей партии они разошлись миром, поскольку у обеих к 52-му ходу заканчивалось время. У Насти оставалось 13 секунд, а у Хампи — всего пять. И никто не хотел уступать по глупости из-за цейтнота, потому что до эндшпиля было ещё далеко.

Однако в итоге именно время стало ключевым в борьбе за первое место. В очередном противостоянии Конеру белыми фигурами действовала лучше, постоянно создавая проблемы сопернице. При этом она слишком долго размышляла над каждым ходом и в итоге не уложилась в отведённый лимит.

Сразу после победы Боднарук не смогла сдержать слёз. Ведь этот трофей стал первым крупным личным достижением для отечественного гроссмейстера на международном уровне.

«Проиграв первую партию на тай-брейке, я старалась собраться, не думать о результате. Моя главная мысль была — полная концентрация на партии. Сейчас у меня очень эмоционально-истощённое состояние, эмоции придут попозже. На самом деле я, к сожалению, расплакалась после того, как матч закончился, так что эмоции немножко вышли из меня», — цитирует ТАСС Анастасию.

Что касается других россиянок, то в топ-10 попали сразу четыре шахматистки. На шестую строчку поднялась Валенитина Гунина: в последний день турнира она выиграла все свои партии и сумела набрать 8 очков. Спортсменка оказалась в солидной компании с Цзюй Вэньцзюнь, Салимовой и Мо Джай. На 0,5 балла меньше у Екатерины Лагно, Александры Горячкинои и Гарифиуллиной.

В мужской части соревнований обошлось без тай-брейков и сенсаций. В последний день Магнус Карлсен победил своего прямого конкурента Владимира Федосеева, а также индийца Пуйя Идани. А далее последовали две ничьих — с Нодирбеком Абдусатторовым и Рамешбабу Прагнанандхой. Этого оказалось достаточно, чтобы норвежец в пятый раз стал чемпионом мира по рапиду.

«Я счастлив. Был не очень доволен вчерашними партиями, поэтому решил: не нужно усложнять задачу. Возможно, сегодня я играл немного осторожно», — приводит слова Карлсена после победы NRK.

Также по теме Непомнящему и Горячкиной на зависть: Дубов и Боднарук уверенно стартовали на чемпионате мира по рапиду в Самарканде Ян Непомнящий не слишком удачно стартовал на чемпионате мира по рапиду в Самарканде. Он сумел одолеть соперников лишь в двух партиях...

Если Федосеев, теперь представляющий Словению, в четверг уступил норвежцу и, таким образом, оказался в роли догоняющего, то китаец Юй Янъи смог взять лишь по 0,5 очка в противостояниях с россиянами Даниилом Дубовым, Дмитрием Андрейкиным и Петром Свидлером.

До предпоследнего тура хорошие шансы сравняться с Карлсеном по очкам имел Видит Гуджрати. Он владел огромным преимуществом и в партии с Федосеевым. До 34-го хода у индуса была абсолютно выигрышная позиция, однако гроссмейстер не только не смог довести дело до победы, так ещё и далее допустил грубую ошибку: спасая пешку, он переместил слона так, что позволил сопернику атаковать короля. Владимир предоставленным шансом воспользовался и взял верх в противостоянии. Именно он в итоге расположился на второй строчке в таблице.

Лучшим из россиян в рапиде стал 17-летний Володар Мурзин. Шахматист не потерпел ни одного поражения по ходу турнира, а в последний день победил опытного американца Левона Ароняна. Столько же очков (9) у четырёх его соотечественников: Дубова, Андрейкина, Свидлера и Александра Грищука.

А вот Ян Непомнящий провёл турнир не лучшим образом, завершив его поражением от иранца Пархама Магсудлу, и занял только 37-е место. Впрочем, уже в пятницу он может реабилитироваться за неудачу, поскольку следом в Самарканде стартует чемпионат мира по блицу.