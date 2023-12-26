Непомнящему и Горячкиной на зависть: Дубов и Боднарук уверенно стартовали на чемпионате мира по рапиду в Самарканде

Ян Непомнящий не слишком удачно стартовал на чемпионате мира по рапиду в Самарканде. Он сумел одолеть соперников лишь в двух партиях из пяти, из-за чего пока занимает 64-е место. Лучшие из россиян — Даниил Дубов, Александр Шиманов и Павел Панкратов — расположились в топ-20 вслед за квинтетом лидеров, в число которых входит и действующий обладатель титула Магнус Карлсен. В соревновании среди женщин лучше других соотечественниц проявила себя Анастасия Боднарук, одержавшая три победы при одной ничьей.

В Самарканде стартовал чемпионат мира по рапиду. В первый день мужчины провели по пять партий, а женщины — по четыре. И пока далеко не все сильнейшие российские гроссмейстеры радуют высокими результатами, зато обращают на себя внимание новые имена.

Неожиданно неудачно сложились первые встречи для Яна Непомнящего. Сначала он дважды сыграл вничью: с бывшим соотечественником Михаилом Брякиным, теперь выступающим за Сербию, и 15-летним Ернуром Амангельды. А затем последовало поражение чёрными от венгра Сергея Григорянца.

Роковую ошибку шахматист совершил на 28-м ходу, переместив пешку с f7 на f6 и таким образом существенно ослабив защиту своего короля. Далее россиянин пробовал исправить ситуацию и боролся до последнего, ожидая осечки оппонента, но этого так и не произошло.

Уже в следующей партии Ян наконец сумел взять себя в руки и белыми победил Джема Каана Гокеркана. Турок, на протяжении всей встречи находившийся не в самом выгодном положении, зачем-то решил отправить в атаку на короля одинокую ладью, которую легко забрал Непомнящий, после чего получил колоссальное преимущество и на 38-м ходу выиграл очко. А затем гроссмейстер чёрными справился с соотечественником Александром Рязанцевым. Причём ему вновь понадобилось 38 перемещений фигур.

В итоге Непомнящий в первый день набрал только три очка и пока существенно отстаёт от пятёрки лидеров (4,5), среди которых расположился Магнус Карлсен. Норвежец выиграл четыре партии и одну завершил ничьей. При этом победа над Пархамом Магсудлу далась ему очень нелегко. Действующий чемпион мира допустил грубую ошибку в середине партии и потерял подавляющее преимущество. Однако всё же дожал оппонента.

Как признался Карлсен журналистам, во вторник он действовал не лучшим образом, однако результат его вполне устроил. По словам норвежца, у него по определённым причинам всегда есть проблемы в начале турнира, как бы хорошо он ни был к нему готов.

Непомнящий, в свою очередь, подверг критике организаторов чемпионата мира по рапиду. Как написал в социальных сетях гроссмейстер, у Карлсона было в первый день более привилегированное положение.

«Уважаемая ФИДЕ и организаторы чемпионата, как известно, все животные равны, но некоторые из них равнее. Справедливо ли предоставлять Карлсену персональную комнату, где он может отдохнуть и подготовиться к игре с помощью ноутбука, в то время как никто другой не имеет такой возможности?» — написал россиянин.

Что касается других его соотечественников, куда более уверенно провели свои первые матчи Даниил Дубов, выигрывавший чемпионат мира по рапиду в 2018 году, и Александр Шиманов. Они победили в трёх встречах и две завершили вничью. Таким образом, от пятёрки лидеров оба отстают всего на 0,5 балла.

Более принципиально во вторник действовал Павел Панкратов. Уроженец Челябинска одержал четыре победы, в том числе сенсационно справившись белыми фигурами с американцем Фабиану Каруаной. Правда, ошибку в данном случае на 52-м ходу совершил соперник, отдав своего коня. После этого у россиянина появилось больше пространства для манёвра, и он не упустил шанса. А вот опытный румын Рихард Раппорт оказался для гроссмейстера непроходимой стеной.

Чуть хуже стартовал Александр Грищук. Он пока идёт без поражений, однако три ничьи он оформил с шахматистами, имеющими более низкий рейтинг.

Произошла в первый день соревнований мужчин и громкая сенсация. В стартовом туре восьмилетний россиянин Роман Шогджиев нанёс поражение 28-летнему победителю Всемирной шахматной Олимпиады Жахонгиру Вахидову из Узбекистана. Однако эта победа оказалась для юного шахматиста единственной, он пока расположился на 129-м месте в турнирной таблице.

У женщин после четырёх туров лучший результат среди россиянок показала Анастасия Боднарук. Она идёт третьей, уступая китаянке Чжу Цзиньэр и болгарке Нургюл Салимовой. Лидеры турнирной таблицы выиграли все партии, в то время как отечественный гроссмейстер одну встречу всё же свела к ничьей.

Также по теме Испытание тай-брейком: Непомнящему хватило двух партий для выхода в 1/8 финала КМ по шахматам, Карлсен промучился четыре Ян Непомнящий победил Нихала Сарина и вышел в 1/8 финала Кубка мира по шахматам. Гроссмейстер выиграл обе партии в рапиде на...

Тем не менее в любом случае надо отметить результат шахматистки, поскольку она справилась с сильными Полиной Шуваловой и Бибисарой Асаубаевой, а поделила очки с не менее опытной Анной Музычук.

В числе лидеров держится Екатерина Лагно, она идёт без поражений, но выиграть смогла только два противостояния: с индуской Савитой Шри Б и украинкой Натальей Буксой. Столько же баллов у Валентины Гуниной, которая в прошлом году на чемпионате мира по рапиду была близка к наградам.

Однако основные надежды на турнире у российских болельщиков в первую очередь связаны с действующей обладательницей Кубка мира Александрой Горячкиной. Она начала турнир очень неспешно, сведя к ничьим сразу три первые партии с менее рейтинговыми соперницами, и только после этого обыграв чёрными Назерке Нургали из Казахстана.

Не обошлось в первый день без сюрпризов и у женщин: 13-летняя китаянка Лю Миаойи завершила вничью противостояние с чемпионкой мира Цзюй Вэньцзюнь, а затем победила Лэй Тинцзе и Анну Ушенину. По итогам первого дня она идёт 28-й, с таким же количеством очков располагаясь выше Горячкиной (37-я).