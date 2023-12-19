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Дворкович: россияне могут выступать под флагом ФИДЕ, это достойно

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Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович назвал причины, из-за которых нет возможности снять санкции с россиян и допустить их к участию в турнирах под флагом и гимном своей страны.
Дворкович: россияне могут выступать под флагом ФИДЕ, это достойно
  • Gettyimages.ru
  • © Tetra Images

«В ФИДЕ входит около 200 стран, и для большинства из них взаимоотношения с национальными олимпийскими комитетами крайне важны. Мы ни в коем случае не хотели бы ухудшить взаимоотношения между национальными шахматными федерациями и национальными олимпийскими комитетами», —  цитирует Дворковича «Газета.Ru».

Он также отметил, что российские спортсмены участвуют во всех индивидуальных соревнованиях без каких-либо дополнительных условий и ограничений. 

«Во время соревнований в турнирных залах российские флаг и гимн использоваться не могут, но российские спортсмены могут выступать под флагом ФИДЕ. Я считаю, что это достойно», — добавил Дворкович. 

23 ноября ФИДЕ продлила до 1 января 2025 года разрешение российским и белорусским шахматистам выступать под флагом организации. Разрешение распространяется на шахматистов, уже играющих в нейтральном статусе. 

Ранее сборная России по шахматам выиграла турнир Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

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