Поход Карлсена за золотым дублем, надежды Непомнящего и 11 чемпионок в женской сетке: чем интересен ЧМ по рапиду и блицу

25 декабря в Самарканде стартует чемпионат мира по быстрым шахматам. Главный претендент на победу у мужчин в обеих дисциплинах — действующий обладатель титулов Магнус Карлсен. Ему попытаются навязать конкуренцию Фабиано Каруана и Ян Непомнящий. В женских соревнованиях примут участие сразу девять бывших чемпионок, в том числе россиянки Екатерина Лагно и Валентина Гунина. Они постараются отобрать корону у Тань Чжунъи в рапиде и Бибисары Асаубаевой в блице. А победительница Кубка мира нынешнего года Александра Горячкина попробует пополнить свою коллекцию новым титулом.

Чемпионат мира по рапиду и блицу, который пройдёт в Самарканде в последнюю неделю года, соберёт почти всех сильнейших шахматистов мира. В открытом турнире примут участие более 200 гроссмейстеров, а в женском — 125. Помимо титулов, участники разыграют солидный призовой фонд, который составляет $700 тыс. для открытого турнира и $300 тыс. — для женского.

Соревнования пройдут по швейцарской системе. Мужчины в рапиде проведут 13 раундов, женщины — 11, а в блице — 21 и 17 раундов соответственно. Партии в рапид будут сыграны при контроле времени 15 минут + 10 секунд на ход, в блиц — 3 минуты + 2 секунды на ход.

Также по теме Испытание тай-брейком: Непомнящему хватило двух партий для выхода в 1/8 финала КМ по шахматам, Карлсен промучился четыре Ян Непомнящий победил Нихала Сарина и вышел в 1/8 финала Кубка мира по шахматам. Гроссмейстер выиграл обе партии в рапиде на...

Основное внимание в чемпионате будет приковано, безусловно, к Магнусу Карлсену. Именитый норвежец принял принципиальное решение не участвовать в битвах за шахматную корону в классике, но к рапиду и блицу он не утратил интереса. Напротив, по его мнению, именно за этими динамичными форматами будущее вида спорта.

Год назад на аналогичном турнире в Алма-Ате Карлсен стал первым в обоих видах программы, причём проделал это в третий раз за карьеру. А всего на счету живой легенды четыре победы в рапиде и шесть — в блице. Таким подбором наград не может похвастать ни один игрок мира. Ближайший преследователь — Александр Грищук, который трижды завоёвывал золото в блице. Однако его последний триумф датирован 2015 годом, поэтому вряд ли можно отнести россиянина к числу фаворитов предстоящих баталий.

Кто всерьёз составит конкуренцию Карлсену в походе за четвёртым золотым дублем, так это Фабиано Каруана. Американец провёл 2023 год на фантастическом уровне: выиграл первый этап Grand Chess Tour в Румынии, ещё два — в Сент-Луисе, стал третьим на Кубке мира, а также подтвердил титул чемпиона США. Благодаря такому мощному выступлению 31-летний гроссмейстер поднялся на вторую строчку мирового рейтинга FIDE впервые с октября 2021 года. До настоящего времени его лучший результат — серебро на ЧМ в рапиде, датированное 2014 годом: тогда Каруана представлял ещё Италию.

Интересно, что всего месяц назад американец выступил с резкой критикой FIDE по поводу времени и места проведения грядущего мирового первенства. Его не устроило, что, во-первых, начало чемпионата совпало с католическим Рождеством, а во-вторых, перелёт в Узбекистан из Северной Америки занимает около 35 часов и стоит более $4 тыс. В этом негодовании его поддержал соотечественник Хикару Накамура, который в итоге отказался от участия. А Фабиано всё-таки решил проделать сложный путь.

Не будет в Самарканде и чемпиона мира Дин Лиженя, который пропустил большую часть турниров после триумфального матча за корону в Астане. А вот Ян Непомнящий, уступивший китайцу в главном поединке сезона, постарается навязать борьбу основным фаворитам и повторить успех двухлетней давности, когда он завоевал серебро ЧМ в рапиде. По его словам, он серьёзно готовится, так как в турнире, который носит статус чемпионата мира, надо играть за первое место или не играть совсем.

В этом году Непомнящий не может похвастать особо яркими достижениями, хотя и ощутимых провалов у него не было. Так, на Кубке мира он показал лучший результат в карьере, добравшись до 1/8 финала, а там уступил Видиту Гуджрати на тай-брейке. Мировое первенство по скоростным шахматам завершилось для Яна в четвертьфинале проигрышем Карлсену. На этапе Grand Chess Tour в Сент-Луисе по рапиду и блицу он разделил третье место с Ле Куанг Льемом, а в классике стал четвёртым.

Помимо Непомнящего и Грищука, в открытом турнире примут участие 33 российских гроссмейстера, в том числе входящие в топ-50 мирового рейтинга Пётр Свидлер, Владислав Артемьев, Даниил Дубов и Андрей Есипенко.

Также по теме Королева цейтнота: Горячкина спаслась на тай-брейке и победила Салимову в финале Кубка мира по шахматам Александра Горячкина победила Нургюл Салимову во время тай-брейка и стала обладательницей Кубка мира по шахматам. В первой партии с...

Несомненно, интереснейшая борьба развернётся и в женском турнире. В быстрых шахматах защищать свою корону будет Тань Чжунъи, обыгравшая год назад на тай-брейке Динару Садуакассову. Пока в истории была лишь одна шахматистка, подтвердившая мировой титул в рапиде, — это обладательница классической короны Цзюй Вэньцзюнь, выигрывавшая в 2017 и 2018 годах.

А вообще, в соревнованиях примут участие все семь гроссмейстеров, которые когда-либо становились чемпионками в современной истории турнира (с 2012 года). Помимо двух китаянок, это Александра Костенюк, Антоанета Стефанова, Екатерина Лагно, Анна Музычук и Хампи Конеру. Кроме того, на главный трофей будет претендовать и обладательница Кубка мира этого года Александра Горячкина, которая в полуфинале сломила сопротивление Тань Чжунъи.

Что касается блица, то здесь есть сразу три шахматистки, забиравшие золото два раза подряд: Музычук, Лагно и Бибисара Асаубаева. Последняя — действующая обладательница титула и самая молодая чемпионка в истории. В 2021 году гроссмейстер из Казахстана выиграла ЧМ в возрасте 17 лет.

Кроме того, за титул поборется также победительница турнира-2012 Валентина Гунина. Россиянка была близка к повторению своего успеха два года назад, но заняла третье место, так же как и Полина Шувалова в прошлом году.