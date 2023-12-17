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Российские шахматисты выиграли девять медалей на первенстве Азии по блицу

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Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов сообщил, что россияне выиграли две золотые, пять серебряных и две бронзовые медали на первенстве Азии по блицу 2023 года в Эль-Айне (ОАЭ).

«Наши ребята проявили характер и продемонстрировали спортивные качества, выступив в соревновании по молниеносной игре почти сразу после окончания пятого тура классического турнира», — цитирует Филатова ТАСС.

Соревнования проходили среди игроков от восьми до 16 лет. Всего в первенстве Азии по блицу среди мальчиков, девочек, юношей и девушек принял участие 561 шахматист, включая 51 россиянина.

Ранее сообщалось, что представитель России Владислав Артемьев досрочно занял первое место в соревновании по рапиду в рамках фестиваля «Шахматные звёзды».



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