Российские шахматисты выиграли девять медалей на первенстве Азии по блицу

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов сообщил, что россияне выиграли две золотые, пять серебряных и две бронзовые медали на первенстве Азии по блицу 2023 года в Эль-Айне (ОАЭ).

«Наши ребята проявили характер и продемонстрировали спортивные качества, выступив в соревновании по молниеносной игре почти сразу после окончания пятого тура классического турнира», — цитирует Филатова ТАСС.

Соревнования проходили среди игроков от восьми до 16 лет. Всего в первенстве Азии по блицу среди мальчиков, девочек, юношей и девушек принял участие 561 шахматист, включая 51 россиянина.

Ранее сообщалось, что представитель России Владислав Артемьев досрочно занял первое место в соревновании по рапиду в рамках фестиваля «Шахматные звёзды».









