Артемьев досрочно стал победителем турнира по рапиду «Шахматные звёзды»

Представитель России Владислав Артемьев досрочно занял первое место в соревновании по рапиду в рамках фестиваля «Шахматные звёзды».

Россиянин набрал 6,5 очка из восьми и за тур до финиша стал недосягаемым для конкурентов.

Турниры по рапиду и блицу проводятся 14—19 декабря на территории комплекса БСА «Лужники». Призовой фонд соревнований составляет 15 млн рублей.

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) отстранила Россию и Белоруссию от участия в турнирах под своей эгидой, однако в личных турнирах российские и белорусские шахматисты могут выступать под флагом организации.

Ранее комиссия по этике и дисциплине ФИДЕ оштрафовала норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена за снятие с Кубка Синкфилда в 2022 году.