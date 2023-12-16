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Артемьев досрочно стал победителем турнира по рапиду «Шахматные звёзды»

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Представитель России Владислав Артемьев досрочно занял первое место в соревновании по рапиду в рамках фестиваля «Шахматные звёзды».
Артемьев досрочно стал победителем турнира по рапиду «Шахматные звёзды»
  • Gettyimages.ru

Россиянин набрал 6,5 очка из восьми и за тур до финиша стал недосягаемым для конкурентов.

Турниры по рапиду и блицу проводятся 14—19 декабря на территории комплекса БСА «Лужники». Призовой фонд соревнований составляет 15 млн рублей.

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) отстранила Россию и Белоруссию от участия в турнирах под своей эгидой, однако в личных турнирах российские и белорусские шахматисты могут выступать под флагом организации.

Ранее комиссия по этике и дисциплине ФИДЕ оштрафовала норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена за снятие с Кубка Синкфилда в 2022 году.

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