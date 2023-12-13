Карлсена оштрафовали на €10 тысяч за отказ играть с Ниманном

Комиссия по этике и дисциплине Международной шахматной федерации (FIDE) оштрафовала норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена за снятие с Кубка Синкфилда в 2022 году.

«Комиссия признала Карлсена виновным по делу об отказе от участия в турнире без уважительной причины или без уведомления арбитра турнира. Магнус должен выплатить штраф в размере €10 тыс.», — говорится в заявлении ФИДЕ.

В сентябре 2022 года Карлсен после поражения от Ниманна снялся с заключительного этапа Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США). По данным СМИ, норвежец подозревал своего соперника в мошенничестве. В августе 2023-го портал chess.com сообщил, что шахматисты урегулировали судебный спор.

Ранее ФИДЕ продлила разрешение российским шахматистам выступать под флагом организации.