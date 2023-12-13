Карлсена оштрафовали на €10 тысяч за отказ играть с Ниманном
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«Комиссия признала Карлсена виновным по делу об отказе от участия в турнире без уважительной причины или без уведомления арбитра турнира. Магнус должен выплатить штраф в размере €10 тыс.», — говорится в заявлении ФИДЕ.
В сентябре 2022 года Карлсен после поражения от Ниманна снялся с заключительного этапа Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США). По данным СМИ, норвежец подозревал своего соперника в мошенничестве. В августе 2023-го портал chess.com сообщил, что шахматисты урегулировали судебный спор.
Ранее ФИДЕ продлила разрешение российским шахматистам выступать под флагом организации.