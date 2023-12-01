Непомнящий занял четвёртое место на этапе серии Grand Chess Tour
Партия, в которой 33-летний россиянин играл белыми фигурами, завершилась на 50-м ходу.
Таким образом, гроссмейстер набрал четыре очка и занял четвёртое место на турнире. Лидирует американец Леньер Домингес Перес, набравший пять баллов. Его может обойти соотечественник Фабиано Каруана в случае победы над Рихардом Раппортом из Румынии.
Ранее сообщалось, что Непомнящий поднялся на пятую строчку рейтинга Международной шахматной федерации.