Непомнящий занял четвёртое место на этапе серии Grand Chess Tour

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с нидерландцем Анишем Гири в заключительной, восьмой партии пятого этапа серии Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США).

Партия, в которой 33-летний россиянин играл белыми фигурами, завершилась на 50-м ходу.

Таким образом, гроссмейстер набрал четыре очка и занял четвёртое место на турнире. Лидирует американец Леньер Домингес Перес, набравший пять баллов. Его может обойти соотечественник Фабиано Каруана в случае победы над Рихардом Раппортом из Румынии.

Ранее сообщалось, что Непомнящий поднялся на пятую строчку рейтинга Международной шахматной федерации.