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Шахматист Предке считает, что знания русского помогут в изучении сербского языка

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Гроссмейстер Александр Предке объяснил, почему всё ещё не выучил сербский язык после смены спортивного гражданства.
Шахматист Предке считает, что знания русского помогут в изучении сербского языка
  • Gettyimages.ru

«Как человеку, который выступает за сборную Сербии, мне стыдно признаться, что я практически не занимался изучением языка. Не так много свободного времени, а для повседневной жизни в Белграде мне практически везде хватает моего английского. Русский и сербский языки имеют немало общего, например много похожих слов по звучанию и их значению. И я верю, что, когда дойду до изучения сербского, мои знания в русском мне очень помогут», — сказал он в интервью RT Balkan.

Ранее Предке объяснил, почему начал выступать за Сербию.

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