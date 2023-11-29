Шахматист Предке считает, что знания русского помогут в изучении сербского языка

Гроссмейстер Александр Предке объяснил, почему всё ещё не выучил сербский язык после смены спортивного гражданства.

«Как человеку, который выступает за сборную Сербии, мне стыдно признаться, что я практически не занимался изучением языка. Не так много свободного времени, а для повседневной жизни в Белграде мне практически везде хватает моего английского. Русский и сербский языки имеют немало общего, например много похожих слов по звучанию и их значению. И я верю, что, когда дойду до изучения сербского, мои знания в русском мне очень помогут», — сказал он в интервью RT Balkan.

Ранее Предке объяснил, почему начал выступать за Сербию.