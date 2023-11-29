RT в Telegram
Подпишись

Шахматист Предке объяснил, почему начал выступать за Сербию

Короткая ссылка
Гроссмейстер Александр Предке рассказал, почему выбрал Сербскую шахматную федерацию для продолжения карьеры.
Шахматист Предке объяснил, почему начал выступать за Сербию
  • Gettyimages.ru

«Очень понравилась Сербия как страна для жизни, особенно город Белград. Это было одним из серьёзных факторов, почему я выбрал именно Сербскую шахматную федерацию. Везде, где бы я ни появлялся, у всех ко мне было очень дружественное отношение, сербское гостеприимство я прочувствовал в полной мере. С товарищами по команде мы также быстро нашли общий язык. Думаю, дело в том, что все мы любим шахматы и нас объединяет общая цель — как можно лучше играть. Вероятно, мне сильно повезло, что все мои коллеги и вне шахматной доски очень приятные в общении люди», — сказал он в интервью RT Balkan.

Ранее Предке заявил, что СССР и Югославия были две самые шахматные страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить