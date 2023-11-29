Шахматист Предке объяснил, почему начал выступать за Сербию

Гроссмейстер Александр Предке рассказал, почему выбрал Сербскую шахматную федерацию для продолжения карьеры.

«Очень понравилась Сербия как страна для жизни, особенно город Белград. Это было одним из серьёзных факторов, почему я выбрал именно Сербскую шахматную федерацию. Везде, где бы я ни появлялся, у всех ко мне было очень дружественное отношение, сербское гостеприимство я прочувствовал в полной мере. С товарищами по команде мы также быстро нашли общий язык. Думаю, дело в том, что все мы любим шахматы и нас объединяет общая цель — как можно лучше играть. Вероятно, мне сильно повезло, что все мои коллеги и вне шахматной доски очень приятные в общении люди», — сказал он в интервью RT Balkan.

Ранее Предке заявил, что СССР и Югославия были две самые шахматные страны.