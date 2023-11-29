Предке: СССР и Югославия были два самые шахматные страны

Гроссмейстер Александр Предке ответил на вопрос, можно ли сравнить Сербию и Россию в шахматах.

«Сегодня Россию и Сербию очень сложно сравнивать в шахматном плане, потому что, на мой взгляд, направление развития сейчас принципиально разное. Но во времена существования СССР и Югославии — я думаю, что это с отрывом были две самые шахматные страны. Нынешняя ситуация с шахматами в Сербии мне нравится, я вижу много людей, заинтересованных в развитии шахмат в стране, и хочу лишь пожелать им удачи в их проектах», — сказал он в интервью RT Balkan.

Ранее Предке прокомментировал первую победу в истории сборной Сербии на чемпионате Европы.