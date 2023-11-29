Предке — о победе Сербии на ЧЕ по шахматам: мечта осуществилась

Гроссмейстер Александр Предке прокомментировал первую победу в истории сборной Сербии на чемпионате Европы по шахматам.

«Победы в любых соревнованиях, особенно в самых серьёзных, приходят обычно вместе с сильной усталостью после тяжёлого турнира и приносят удовлетворение от хорошо проделанной работы. Вдвойне приятно, если отличный итоговый результат также включал в себя какие-то творческие достижения за шахматной доской. Имею в виду, что, если удалось сыграть несколько красивых партий, это тоже приятно. Но эта победа сборной Сербии на чемпионате Европы для меня ощущается по-особенному. Когда мы поняли, что выиграли этот турнир, всеобщая радость вокруг дала мне ощущение, что это не просто победа в очередном турнире, а мечта многих людей, которая в итоге осуществилась», — сказал он в интервью RT Balkan.

Ранее сообщалось, что Володар Мурзин занял второе место на чемпионате мира по шахматам среди юношей.